Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МиГ-35 получит лазерное оружие и радар с АФАР 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский легкий сверхзвуковой истребитель поколения 4++ МиГ-35 получит лазерное оружие, заявил «Интерфакс» гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
«Самолеты МиГ-35 смогут применять весь спектр существующего и перспективного авиационного вооружения», — сказал топ-менеджер.
В беседе с «Российской газетой» Тарасенко отметил, что в перспективе МиГ-35 будут предлагаться покупателям с установленным радаром с АФАР (активной фазированной антенной решеткой). Все необходимые испытания истребителя завершатся в 2019 году, сообщает ТАСС.
В ноябре стало известно, что Военно-воздушные силы Индии лидируют по числу аварий в мирное время с участием боевой авиации. При этом чаще всего инциденты случаются с советско-российскими самолетами МиГ.
В апреле Тарасенко допустил передачу Индии технологий, лежащих в основе МиГ-35.
МиГ-35, рассматриваемый разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения, создается на основе МиГ-29. По дальности полета самолет превзойдет предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 числа Маха. В дальнейшем именно МиГ-35 должны составлять основу парка российской легкой авиации. Радар «Жук-А» с АФАР, который получит машина, способен сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.
Последние новости
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе В Москве началась новая волна сообщений о массовых минированиях ТЦ Путин определил судьбу самозанятых россиян
Комментарии
МиГ , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , "Российская газета" , Армия , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовилась к стрельбе по морским целям275
Путин вывел Порошенко на чистую воду112
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление326
Кремль объяснился за «отказ» говорить с Порошенко219
Реакция Путина на ЧП в Черном море и другие события дня17
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение