Шойгу сообщил об усилении ВДВ вертолетами

Разговоры о том, что Воздушно-десантные войска в перспективе могут получить штатные вертолетные подразделения, подтвердились на самом высоком уровне. В среду на коллегии минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в ВДВ планируют сформировать соединения "нового типа", что позволит не только повысить боевые возможности десантных бригад и дивизий, но и не допустить отставания нашей крылатой пехоты от потенциального противника по маневренности и оперативности действий.

Министр сделал такой вывод на основе результатов уникального по поставленным задачам и задействованному составу межвидовых сил эксперимента, который проводился в ВДВ с июня по ноябрь. О его деталях Шойгу на коллегии не распространялся. Однако легко понять, что эксперимент был связан с отработкой различных вариантов усиления и экстренной переброски десантных войск. Министр объяснил важность этой задачи.

По его словам, в современных условиях армиями ведущих иностранных государств большое внимание уделяется развитию своих мобильных компонентов, способных быстро перемещаться на большие расстояния и самостоятельно вести боевые действия.

"Повышение их боевых и маневренных возможностей достигается, прежде всего, за счет совместного применения в едином боевом порядке с вертолетными формированиями. В данных условиях нам необходимо адекватно реагировать на возрастающую угрозу безопасности государства и повышать маневренность своих Вооруженных сил", — сделал вывод Шойгу.

Необходимость усиления крылатой пехоты новыми образцами техники и вооружения никто не ставит под сомнение. Десантные войска являются основой Сил быстрого реагирования, и наращивать их мощь и боевую эффективность поручил минобороны Верховный главнокомандующий. Эту задачу генералы успешно выполняют. Еще в марте министр обороны сообщил, что в нынешнем году ВДВ получат более трех десятков модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнем, танки Т72Б3, бронетранспортеры БТР-РД, боевые машины БМД-4М и гаубицы Д-30. Шойгу также напомнил, что за последние два года в десантных войсках создали танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы. Разведроты крылатой пехоты были переформированы в разведывательные батальоны. "Все это позволило увеличить боевой потенциал ВДВ на 20 процентов", — объявил министр. А с появлением в ВДВ собственных вертолетов будет устранена проблема оперативной переброски "голубых беретов". То есть выполнение десантниками приказов может значительно ускориться.

Кроме того, на коллегии говорили о гособоронзаказе на 2019-й и плановый период 2020-го и 2021 годов. Шойгу подчеркнул, что минобороны продолжит наращивать боевые возможности войск за счет поставок современного вооружения и техники. Только в будущем году части и соединения получат более 1800 единиц оружейно-технических новинок. А через два года, по словам министра, оснащенность ими частей постоянной готовности превысит 67 процентов.