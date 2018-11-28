Шойгу рассказал о развитии ядерной триады России

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл подробности о ходе работ по обустройству российских стратегических ядерных сил.

За последние шесть лет в интересах ядерной триады введено более четырех с половиной тысяч зданий и сооружений.

«Это направление деятельности по-прежнему останется в числе приоритетных», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что в текущем году проведено обустройство позиционных районов для размещения новейших комплексов вооружения, мест базирования передислоцируемых воинских частей и подразделений.

Большое внимание уделялось созданию инфраструктуры в Арктической зоне, совершенствованию аэродромной сети и причального фронта.