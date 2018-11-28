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Шойгу рассказал о развитии ядерной триады России 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл подробности о ходе работ по обустройству российских стратегических ядерных сил.
За последние шесть лет в интересах ядерной триады введено более четырех с половиной тысяч зданий и сооружений.
«Это направление деятельности по-прежнему останется в числе приоритетных», — сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что в текущем году проведено обустройство позиционных районов для размещения новейших комплексов вооружения, мест базирования передислоцируемых воинских частей и подразделений.
Большое внимание уделялось созданию инфраструктуры в Арктической зоне, совершенствованию аэродромной сети и причального фронта.
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