Эксперт оценил состояние ВМС Украины 

Эксперт в области вооружения, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с Nation News оценил состояние ВМС Украины.
«Украинские военно-морские силы имеют на Азовском море всего четыре боевыеединицы, причём кораблей там вообще нет. В порту Бердянска стоят два боевых катера класса «Гюрза», точно такие же, как были арестованы нашими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе. Они были доставлены в Бердянск по железной дороге. Там же находятся большой морской буксир и старая-престарая плавучая мастерская «Донбасс» — вспомогательное, несамоходное судно. Это те суда, которые в сентябре официально прошли через Керченский пролив с помощью российских лоцманов. И всё. По советским понятиям это не тянет даже на пункт базирования. Это просто порт, в котором находятся несколько боевых судов», — отметил Стрельбицкий.
По словам эксперта, всего ВМС Украины располагают 19 боевыми единицами.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.