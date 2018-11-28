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Эксперт оценил состояние ВМС Украины 

RT на русском + ещё 3 51 минуту назад
Фото: Ministry of Defense of Ukraine
Эксперт в области вооружения, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с Nation News оценил состояние ВМС Украины.
«Украинские военно-морские силы имеют на Азовском море всего четыре боевыеединицы, причём кораблей там вообще нет. В порту Бердянска стоят два боевых катера класса «Гюрза», точно такие же, как были арестованы нашими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе. Они были доставлены в Бердянск по железной дороге. Там же находятся большой морской буксир и старая-престарая плавучая мастерская «Донбасс» — вспомогательное, несамоходное судно. Это те суда, которые в сентябре официально прошли через Керченский пролив с помощью российских лоцманов. И всё. По советским понятиям это не тянет даже на пункт базирования. Это просто порт, в котором находятся несколько боевых судов», — отметил Стрельбицкий.
По словам эксперта, всего ВМС Украины располагают 19 боевыми единицами.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.
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Комментарии1
Владимир Олейник , Верховная Рада , Армия , В мире , Украина , Бердянск
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