Россия отправила в Азовское море военный корабль

Из Черного в Азовское море отправился российский тральщик «Вице-адмирал Захарьин». Об этом сообщает Reuters.

Агентство указывает, что Азовское море, которое используется Россией Украиной , стало зоной повышенной напряженности после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября в районе Керченского пролива ФСБ России задержала три корабля Военно-морских сил Украины. После пересечения российской границы они начали осуществлять опасные маневры. На предупреждения пограничников украинские моряки не реагировали. Киев указал, что случившееся может привести к масштабным боевым действиям.

По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав РФ. Киев не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.

«Вице-адмирал Захарьин» — морской тральщик, предназначенный для проводки за тралами кораблей и судов, а также для прокладки фарватеров в минных полях и участия в минных постановках.