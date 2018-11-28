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Россия отправила в Азовское море военный корабль 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из Черного в Азовское море отправился российский тральщик «Вице-адмирал Захарьин». Об этом сообщает Reuters.
Агентство указывает, что Азовское море, которое используется Россией и Украиной, стало зоной повышенной напряженности после инцидента в Керченском проливе.
25 ноября в районе Керченского пролива ФСБ России задержала три корабля Военно-морских сил Украины. После пересечения российской границы они начали осуществлять опасные маневры. На предупреждения пограничников украинские моряки не реагировали. Киев указал, что случившееся может привести к масштабным боевым действиям.
По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав РФ. Киев не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.
«Вице-адмирал Захарьин» — морской тральщик, предназначенный для проводки за тралами кораблей и судов, а также для прокладки фарватеров в минных полях и участия в минных постановках.
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ФСБ , Армия
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