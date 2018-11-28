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ПВО Крыма усилят дивизионом ЗРК С-400 «Триумф» 

ТК «Звезда» + ещё 11 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Зенитно-ракетный дивизион С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму, сообщает представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
Зенитно-ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на полигоне в Астраханской области и в ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения — до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы — 400 километров.
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Вадим Астафьев , Армия , Оружие , Республика Крым
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