ПВО Крыма усилят дивизионом ЗРК С-400 «Триумф»

Зенитно-ракетный дивизион С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму , сообщает представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев

Зенитно-ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на полигоне в Астраханской области и в ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения — до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы — 400 километров.