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Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией 

BFM.RU + ещё 1 11 минут назад
Фото: Reuters
Украинские власти обсуждают с представителями Соединенных Штатов размещение американской базы на востоке страны или рядом с Крымом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника.
«Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО. База, конечно, нужна, это однозначно. Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации», — сказал Винник изданию.
Место расположения объекта должно определяться «с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране», добавил депутат. По его мнению, это может быть либо восточная граница страны, либо прилегающие к Республике Крым области Украины.
«База должна располагаться вблизи этих территорий», — подчеркнул Винник.
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Комментарии
Верховная Рада , НАТО , газета "Известия" , Армия , Войска , Республика Крым , США
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