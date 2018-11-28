Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией

«Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО. База, конечно, нужна, это однозначно. Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации», — сказал Винник изданию.

Место расположения объекта должно определяться «с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране», добавил депутат. По его мнению, это может быть либо восточная граница страны, либо прилегающие к Республике Крым области Украины.