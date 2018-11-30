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Шойгу призвал регионы брать пример с Минобороны 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что время ручного управления прошло, и регионы должны создавать у себя центры управления хозяйством по примеру национального центра управления обороной.
«Мы абсолютно убеждены, что подобного рода центры управления экономикой и хозяйством должны появиться в субъектах РФ», — цитирует телеканал «Звезда» Шойгу.
В качестве примера Шойгу привёл учреждения Минобороны. Военное ведомство за год установило 130 тысяч приборов учёта и создало систему контроля коммунальных услуг, была также внедрена система планирования и контроля питания военнослужащих.
Ранее News.ru писал, что российскую армию могут пополнить сёстры милосердия. Готовить сестёр милосердия будут в Главном храме ВС РФ, который строится в парке «Патриот». Идея создания собора Воскресения Христова принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу.
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Сергей Шойгу , Министерство обороны , ТК "Звезда" , Армия
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