Шойгу призвал регионы брать пример с Минобороны

Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что время ручного управления прошло, и регионы должны создавать у себя центры управления хозяйством по примеру национального центра управления обороной.

«Мы абсолютно убеждены, что подобного рода центры управления экономикой и хозяйством должны появиться в субъектах РФ», — цитирует телеканал «Звезда» Шойгу.

В качестве примера Шойгу привёл учреждения Минобороны. Военное ведомство за год установило 130 тысяч приборов учёта и создало систему контроля коммунальных услуг, была также внедрена система планирования и контроля питания военнослужащих.

Ранее News.ru писал, что российскую армию могут пополнить сёстры милосердия. Готовить сестёр милосердия будут в Главном храме ВС РФ, который строится в парке «Патриот». Идея создания собора Воскресения Христова принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу.