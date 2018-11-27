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Американский сенатор заявил о превосходстве России и КНР над США в ряде военных аспектов 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Американский сенатор Джим Инхоф заявил, что Россия и Китай превосходят США в ряде военных аспектов.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, российская и китайская стороны, в частности, опережают США в вопросе модернизации ядерной триады и средств ПВО.
«Иногда люди удивляются, когда узнают, что некоторые из вещей, которые делают Китай и Россия, опережают нас по многим направлениям: кораблестроение и ремонт, гиперзвуковое оружие — они это ещё не начали, но стремительно нас обгоняют; электронная борьба, ядерная триада — мы ничего не сделали в отношении модернизации… артиллерия ПВО — и Китай, и Россия уже превзошли нас и в дальности, и в боевой мощи», — сказал он.
Данное заявление Инхоф сделал на слушаниях в комитете сената по вооружённым силам.
В мае глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о государственном оборонном заказе на 2018 год.
По сообщению ФАН, сумма гособоронзаказа должна была составить около 1,5 трлн рублей. 70% средств планировалось направить на приобретение современного вооружения.
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Комментарии
Сергей Шойгу , Министерство обороны , Армия , Оружие , Китай , США
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