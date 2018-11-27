Американский сенатор заявил о превосходстве России и КНР над США в ряде военных аспектов

Американский сенатор Джим Инхоф заявил, что Россия Китай превосходят США в ряде военных аспектов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская и китайская стороны, в частности, опережают США в вопросе модернизации ядерной триады и средств ПВО.

«Иногда люди удивляются, когда узнают, что некоторые из вещей, которые делают Китай и Россия, опережают нас по многим направлениям: кораблестроение и ремонт, гиперзвуковое оружие — они это ещё не начали, но стремительно нас обгоняют; электронная борьба, ядерная триада — мы ничего не сделали в отношении модернизации… артиллерия ПВО — и Китай, и Россия уже превзошли нас и в дальности, и в боевой мощи», — сказал он.

Данное заявление Инхоф сделал на слушаниях в комитете сената по вооружённым силам.

В мае глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о государственном оборонном заказе на 2018 год.

По сообщению ФАН, сумма гособоронзаказа должна была составить около 1,5 трлн рублей. 70% средств планировалось направить на приобретение современного вооружения.