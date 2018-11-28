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Пятый самолет ВВС США совершил разведку на Черном море 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V зафиксировали вблизи российского побережья. Это уже пятый американский самолет-разведчик после задержания украинских кораблей. Об этом сообщил «Интерфакс».
Американский разведчик с бортовым номером 64-14841 и позывным GAMBA41 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. В районе Сочи он оказался в среду, 28 ноября. Затем разведчик направился в сторону Керченского и побережью Крыма. Маршрут занял у воздушного судна около трех часов.
Этот самолет стал пятым по счету воздушным судном США, совершившим разведку у российских берегов на Черном море после задержания трех военных украинских судов в Керченском проливе.
В минувший понедельник у черноморского побережья РФ разведку провели сразу два воздушных судна. Среди них оказались разведывательный самолет RC-135V и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk. Во вторник американский беспилотник вернулся в российскому побережью. Затем разведку провел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.
Отмечается, что ни один американский самолет не нарушил воздушное пространство РФ.
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Армия , Крит , США , Сочи
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