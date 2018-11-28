Пятый самолет ВВС США совершил разведку на Черном море

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V зафиксировали вблизи российского побережья. Это уже пятый американский самолет-разведчик после задержания украинских кораблей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Американский разведчик с бортовым номером 64-14841 и позывным GAMBA41 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит . В районе Сочи он оказался в среду, 28 ноября. Затем разведчик направился в сторону Керченского и побережью Крыма. Маршрут занял у воздушного судна около трех часов.

Этот самолет стал пятым по счету воздушным судном США, совершившим разведку у российских берегов на Черном море после задержания трех военных украинских судов в Керченском проливе.

В минувший понедельник у черноморского побережья РФ разведку провели сразу два воздушных судна. Среди них оказались разведывательный самолет RC-135V и дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk. Во вторник американский беспилотник вернулся в российскому побережью. Затем разведку провел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Отмечается, что ни один американский самолет не нарушил воздушное пространство РФ.