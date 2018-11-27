Турция произведет собственный военный самолет

Турции ведутся работы над созданием нового военного самолета отечественного производства. Об этом заявил глава оборонпрома Турции Исмаил Демир

По его словам, производство будет закончено к 2023 году. «После локализации и тестирования мы планируем сдать боевой самолет отечественного производства ВС Турции максимум до 2030 года», — сказал глава оборонпрома.

Исмаил Демир подчеркнул, что Турция стремится брать в разработку проекты высочайших технологий, на реализацию которых требуется много времени. «Мы всегда уверены в успехе начатого предприятия» — сказал он.