Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция произведет собственный военный самолет 

RusTurkey.com 1 час назад
Фото: Reuters
В Турции ведутся работы над созданием нового военного самолета отечественного производства. Об этом заявил глава оборонпрома Турции Исмаил Демир.
По его словам, производство будет закончено к 2023 году. «После локализации и тестирования мы планируем сдать боевой самолет отечественного производства ВС Турции максимум до 2030 года», — сказал глава оборонпрома.
Исмаил Демир подчеркнул, что Турция стремится брать в разработку проекты высочайших технологий, на реализацию которых требуется много времени. «Мы всегда уверены в успехе начатого предприятия» — сказал он.
RusTurkey.com: последние новости
Россия обсудит с Турцией химатаку на Алеппо Эрдоган призвал Киев и Москву к диалогу Решение Синода об автокефалии Украины будет оглашено 29 ноября в Стамбуле
Исмаил Демир , Армия , Оружие , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ999
Порошенко не дали поговорить с Путиным106
Появились слухи об инциденте с российской подлодкой119
Брилев прояснил ситуацию с британским гражданством
Россиян удивило странное назначение на руководящий пост547
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
04:34
Чурикова прочла Путину стихи Ахматовой
Политика
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение