Учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition начались в Эстонии

Крупные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition начались во вторник в Эстонии , сообщил альянс.

"Учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition, одни из крупнейших в мире, начались во вторник 27 ноября в Тарту", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, маневры, в которых принимают участие около 700 представителей союзников, партнеров НАТО, предприятий и научных кругов, направлены на улучшение координации и способности защищать киберпространство альянса, а также проводить военные операции в киберпространстве.

"Киберугрозы для Альянса становятся все более частыми, сложными и разрушительными, — говорится в сообщении. — Вот почему укрепление кибербезопасности является главным приоритетом для Альянса и учения, подобные Cyber Coalition, необходимы для создания такой защиты".

Учения НАТО Cyber Coalition проводятся с 2008 года. В Эстонии они организованы уже в шестой раз.