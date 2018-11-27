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Учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition начались в Эстонии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Крупные учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition начались во вторник в Эстонии, сообщил альянс.
"Учения НАТО по кибербезопасности Cyber Coalition, одни из крупнейших в мире, начались во вторник 27 ноября в Тарту", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, маневры, в которых принимают участие около 700 представителей союзников, партнеров НАТО, предприятий и научных кругов, направлены на улучшение координации и способности защищать киберпространство альянса, а также проводить военные операции в киберпространстве.
"Киберугрозы для Альянса становятся все более частыми, сложными и разрушительными, — говорится в сообщении. — Вот почему укрепление кибербезопасности является главным приоритетом для Альянса и учения, подобные Cyber Coalition, необходимы для создания такой защиты".
Учения НАТО Cyber Coalition проводятся с 2008 года. В Эстонии они организованы уже в шестой раз.
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НАТО , Армия , Войска , Тарту , Эстония
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