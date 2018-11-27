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Самолеты МиГ признали самыми аварийными 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военно-воздушные силы Индии лидируют по числу аварий в мирное время с участием боевой авиации. Чаще всего инциденты случаются с советско-российскими самолетами МиГ. Соответствующую колонку для The Statesman написал Кришен Кант Пол, бывший губернатор индийских штатов Мегхалая, Манипур и Уттаракханд и бывший полицейский комиссар Дели.
Экс-чиновник отмечает, что с 2014 года различного рода происшествия затронули 31 самолет, из которых десять — в 2014-2015-х, шесть — в 2015-2016-х, десять — в 2016-2017-х и пять — в 2017-2018-х.
Данную статистку Пол сопровождает комментарием Минобороны Индии, согласно которому в конце 1990-х годов авиация потеряла 81 самолет в течение пяти лет.
«Это в основном были самолеты МиГ различных модификаций, запчасти к которым приходилось покупать в странах Центральной Азии или Восточной Европы. Часто они были низкого качества, уже побывавшие в эксплуатации. Число жертв среди летчиков — 34 человека за тот же период. И сегодня потери продолжают оставаться высокими», — отметили в военном ведомстве.
Среди основных причин аварийности заявляются технические проблемы (44 процента инцидентов), ошибки при пилотировании (42 процента) и попадание в двигатели птиц (7 процентов). Также автор сообщил, что за последние несколько лет потеряно семь единиц Су-30МКИ, собранных в Индии.
В настоящее время основным истребителем-бомбардировщиком ВВС Индии считается советский МиГ-27 (более сотни машин).
В ноябре Малайзия попросила помощи у России в обслуживании и ремонте истребителей Су-30МКМ.
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Министерство обороны , МиГ , Армия , Войска , Оружие , Дели , Индия
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