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На задержанных украинских судах находилось вооружение и боеприпасы 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: ФСБ РФ
Несколько гранатометов, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию находились на задержанных военных судах ВМС Украины, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, поступившем в РИА Новости.
"На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов: 30 мм пушка — 4 единицы, автоматический гранатомет АГС —17 — 4 единицы, пулемет "ДШК" (Дягтерева-Шпагина крупнокалиберный — ред.) 12,7 мм — 2 единицы, пулемет ПКТ (пулемет Калашникова танковый — ред.) 7,62мм — 4 единицы, автомат АК-47 5,45мм — 13 единиц, пистолет ПМ 9мм — 4 единицы, травматический пистолет 9 мм — 1 единица, сигнальный пистолет ПС — 1 единица, осколочно-фугасный снаряд 30 мм — 765 единиц", — говорится в документе.
Кроме того, на судах находилось 1975 выстрелов ВОГ-17 для гранатометов, 495 выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны различного калибра и магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.
В сообщении поясняется, что пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку, их всего четыре, по две на каждый катер.
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ФСБ , РИА Новости , Армия , Оружие , Происшествия , Украина
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