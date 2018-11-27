Что делали на задержанных катерах сотрудники украинской разведки

История с задержанными у берегов Крыма украинскими катерами вызывает все больше вопросов. Главным образом по поводу того, кто и в каком количестве находился на борту этих кораблей. Служба безопасности Украины призналась, что среди членов экипажа были отнюдь не моряки, а как раз сотрудники СБУ. Что они там делали — и что интересного могли бы рассказать российским спецслужбам?

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что сотрудники военной контрразведки СБУ были на борту кораблей ВМС Украины , задержанных Россией море 25 ноября. «Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины», — говорится в сообщении СБУ.

Ранее российские СМИ обнародовали видеозапись допроса следователями ФСБ оперуполномоченного Главного управления военной контрразведки (ВКР) Департамента контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча , находившегося на борту «Никополя». Утверждается также, что всего на задержанном в Керченском проливе украинском военном конвое находилось два сотрудника СБУ.

Между тем, до сих пор не ликвидированы разночтения в списках задержанных и не объяснены странности в составе экипажей судов. Так, ФСБ говорит о 24 задержанных, суд Симферополя также рассматривал 27 ноября дело 24-х человек. А в украинских источниках мелькает список из 18 моряков, в котором нет того же Андрея Драча и 27-летнего Василия Сороки — одного из трех легко раненных на «Бердянске».

В заявлении СБУ утверждается, что один из сотрудников военной контрразведки был «тяжело ранен» одной из «двух неуправляемых ракет», якобы выпущенных по катеру (непонятно, какому) «российским штурмовиком». Во-первых, это просто неправда — никакого обстрела с воздуха не было. Вертолет Ка-52 (а не штурмовик С-24) догнал убегавший «Никополь» и «убедил» его лечь в дрейф без стрельбы. А, во-вторых, если кто-то из сотрудников СБУ и ранен, к тому же «тяжело», то это явно не Андрей Драч. Под эту роль не подходят и двое других раненных, матросы Эйдер и Артеменко.

Более-менее объяснима роль в конвое капитана 3-го ранга Владимира Лесового , командира 8-го дивизиона сил охраны и обеспечения зоны «Юг» (город Николаев, в\ч А4288 и А4424). Он, скорее всего, всего был командиром похода и потому находился на «Яны Капу», превосходя по званию командира буксира старшину 1-й статьи Олега Мельничука . На «Бердянске» находился капитан 2-го ранга Денис Гриценко , 1984-го года рождения — самый старший и по званию, и по возрасту во всем конвое. При этом его должность на катере не называется. На «Никополе» при командире — старшем лейтенанте Богдана Небылыце помимо Андре Драча зачем-то присутствовал капитан-лейтенант Сергей Попов

В украинской медиасфере широко тиражируются данные самого молодого из всех членов экипажа конвоя, 18-летнего одессита Андрея Эйдера, получившее легкое ранение. Он позвонил из керченской больницы своей девушке в Одессу и сказал, что все хорошо. А его родители в социальных сетях развернули бурную кампанию, что по-человечески понятно.

Кроме того, юный матрос Эйдер очень фотогеничен и производит впечатление финалиста конкурса скрипачей, а никак не подраненного юнги с пиратской шхуны. Это привлекает доброжелательное внимание, особенно у женщин среднего и послесреднего возраста, у которых в голове включился опасный режим «идише мама».

ГУ военной контрразведки ДКР СБУ возглавляет генерал-майор Сергей Левченко . Это карьерный контрразведчик из Запорожья, звезд с неба не хватавший, но регулярно раскрывавший нехитрые финансовые аферы (например, попытки продать куда-то на сторону авиационные двигатели). В компании выходцев из экономических и информационных (в смысле технологий) подразделений (а именно они сейчас в основном руководят СБУ) Левченко смотрится серой провинциальной вороной. Хотя его позиция является ключевой в нынешних условиях. Считается, что Левченко склонен к дословному выполнению своих обязанностей, не придумывая ничего особенного и не привлекая к себе внимания.

Основная задача его управления: «деятельность органов безопасности в войсках, направленная на решение задач по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, преследующей цель нанесения ущерба безопасности Украины, Вооружённым Силам, другим воинским формированиям, Государственной пограничной службе, а также их органам управления».

В таком контексте нахождение в морском конвое одного или нескольких сотрудников ВКР СБУ вполне логично. По украинским меркам, это была крупнейшая морская эскадра, и за ней нужен был контрразведывательный глаз, а то мало ли шо. И это «мало ли шо» как раз случилось. Кроме того, они следовали в Бердянск для того, чтобы остаться там навсегда на новой базе ВМС. Соответственно на этой самой базе создается и местное управление ВКР СБУ.

Если это так, то Драч и Ко могут дать некоторое представление о том, как устроены станции ВКР СБУ на местах и о теоретических методах их работы. Еще они где-то учились, следовательно, могут дать показания о преподавательском составе и новой методике обучения сотрудников СБУ. В последнее время эта информация снова стала актуальной, поскольку есть все основания полагать, что американские инструкторы поступили с СБУ как детским конструктором: разобрали его на части, а затем по винтикам собрали обратно.

Уровень работы СБУ за последние два года резко повысился, что не может не вызывать логичный интерес, как так это получилось.

В то же время признание главы СБУ вызывает также резонные вопросы. У того же Драча была некая легенда для его нахождения на судне, которой он даже на опубликованном ФСБ видео продолжает придерживаться. В теории он мог и далее твердить что-то про свою чисто морскую роль на катере, пока его не стали бы тыкать носом в несоответствия в показаниях и незнания как раз морской составляющей. Но СБУ предпочло публично признать наличие своих сотрудников на судах, намекая на то, что их роль «обычна» и «ФСБ то же так делает».

Может, оно так и делает, но такое заведомое «принижение» роли сотрудников ВКР наводит как раз на мысли об обратном. Может быть, у них еще какая миссия была, а не только следить за матросами, чтобы они не шлялись куда не следует в Бердянске?

По еще одной версии, СБУ пошла на такой шаг как раз ради того, чтобы избежать обвинений в заговоре и подготовке провокации. Кто-то же на судах принимал решения игнорировать требования российских пограничников покинуть территориальные воды. И тут снова возникает вопрос, зачем на каждом из трех судов находились офицеры СБУ — старше по званию действующих командиров кораблей.

По сложившейся традиции, офицеры почти наверняка будут задержаны на срок больший, чем матросы. Матросов, скорее всего, «отпустят к мамке», начиная с Анлрея Эйдера с его поцарапанной ногой, чтобы не провоцировать гуманитарные страдания украинской общественности.

А вот офицерам придется еще поотвечать на вопросы, из которых «имя, звание, должность» для некоторых будет не самым простым. Обвинение в нарушении государственной границы РФ требует выяснения, кто конкретно отдавал такой приказ и как осуществлялось его выполнение. От выявленной цепочки субординации и будет зависит степень наказания.