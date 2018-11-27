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Первый военно-транспортный самолет Ил-112В передали на летные испытания 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
Первый летный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В передан на летные испытания, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.
"Двадцать седьмого ноября на воронежском авиастроительном предприятии ПАО "ВАСО" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) прошла процедура передачи первого летного образца Ил-112В на летно-испытательную станцию (ЛИС)", — сказали в "Ильюшине".
На ЛИС ВАСО специалисты ПАО "Ил" проведут весь комплекс так называемых аэродромных отработок перспективного легкого военно-транспортного самолета. По итогам будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации.
В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и, по плану, составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса. Первый полет должен состояться до конца этого года.
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Воронежский авиазавод , ОАК , Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина , РИА Новости , Армия , Оружие
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