Первый военно-транспортный самолет Ил-112В передали на летные испытания

"Двадцать седьмого ноября на воронежском авиастроительном предприятии ПАО "ВАСО" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) прошла процедура передачи первого летного образца Ил-112В на летно-испытательную станцию (ЛИС)", — сказали в "Ильюшине".

На ЛИС ВАСО специалисты ПАО "Ил" проведут весь комплекс так называемых аэродромных отработок перспективного легкого военно-транспортного самолета. По итогам будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легкого оружия и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации.

В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и, по плану, составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса. Первый полет должен состояться до конца этого года.