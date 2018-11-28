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Суд взял под стражу 12 задержанных украинских моряков 

РИА Новости + ещё 163 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, об этом РИА Новости заявил представитель суда.
По данным адвокатов, украинские моряки будут находиться в СИЗО Симферополя.
Рассмотрение материалов дела судьями началось около 15.00 мск, при этом заседания проходили параллельно в трех залах.
Дела остальных задержанных суд рассмотрит в среду.
Провокация в Керченском проливе
Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.
Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.
В результате против нарушителей было применено оружие. Все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.
В ходе инцидента трое украинских моряков получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь, угрозы их жизни на данный момент нет.
Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. В понедельник Россия предложила обсудить сложившуюся ситуацию в Азовском море на Совете Безопасности ООН, однако вопрос был заблокирован.
Киев в свою очередь ввел в стране военное положение до 28 декабря, при этом Вооруженные силы и СБУ были приведены в полную боевую готовность.
Ситуация в Азовском море
Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". После этого Россия усилила меры безопасности, в частности — ужесточила досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив.
Киев постоянно жалуется на эти проверки, а также обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море. Москва, со своей стороны, отмечала, что осмотры проводятся в соответствии с международным морским правом и что судовладельцы претензий по этому поводу не высказывали.
Позже Украина заявила о намерении усилить присутствие в регионе: уже сообщалось о переброске войск к Приазовью и планах создать там военно-морскую базу до конца года.
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Совбез ООН , ООН , СБУ , МВД , ФСИН , РИА Новости , Армия , Украина , Симферополь
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