Суд взял под стражу 12 задержанных украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 украинских моряков, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, об этом РИА Новости заявил представитель суда.

По данным адвокатов, украинские моряки будут находиться в СИЗО Симферополя.

Рассмотрение материалов дела судьями началось около 15.00 мск, при этом заседания проходили параллельно в трех залах.

Дела остальных задержанных суд рассмотрит в среду.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России , нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.

В результате против нарушителей было применено оружие. Все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента трое украинских моряков получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь, угрозы их жизни на данный момент нет.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. В понедельник Россия предложила обсудить сложившуюся ситуацию в Азовском море на Совете Безопасности ООН , однако вопрос был заблокирован.

Киев в свою очередь ввел в стране военное положение до 28 декабря, при этом Вооруженные силы и СБУ были приведены в полную боевую готовность.

Ситуация в Азовском море

Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". После этого Россия усилила меры безопасности, в частности — ужесточила досмотр судов, следующих в украинские порты через Керченский пролив.

Киев постоянно жалуется на эти проверки, а также обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море. Москва, со своей стороны, отмечала, что осмотры проводятся в соответствии с международным морским правом и что судовладельцы претензий по этому поводу не высказывали.

Позже Украина заявила о намерении усилить присутствие в регионе: уже сообщалось о переброске войск к Приазовью и планах создать там военно-морскую базу до конца года.