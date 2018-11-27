Над Петербургом заметили прицепленный к вертолету истребитель

Петербуржцы заметили в небе над городом вертолет, к которому был прицеплен истребитель. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сегодня утром горожане наблюдали в небе над Санкт-Петербургом вертолет Ми-26 и истребитель Су-27. По информации издания, первый доставлял второй в военно-исторический парк Западного военного округа в Кронштадте.

Истребитель станет одним из экспонатов парка ЗВО. Туда Ми-26 доставил его с аэродрома Пушкин.

Неделю назад жители Кронштадта уже видели над городом Ми-26. Тогда в пресс-службе Западного военного округа объяснили, что вертолет готовился к сегодняшней операции — осуществлял разведку условий и местности.