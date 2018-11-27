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Над Петербургом заметили прицепленный к вертолету истребитель 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: vk.com/spb_today
Петербуржцы заметили в небе над городом вертолет, к которому был прицеплен истребитель. Об этом сообщает «Фонтанка».
Сегодня утром горожане наблюдали в небе над Санкт-Петербургом вертолет Ми-26 и истребитель Су-27. По информации издания, первый доставлял второй в военно-исторический парк Западного военного округа в Кронштадте.
Истребитель станет одним из экспонатов парка ЗВО. Туда Ми-26 доставил его с аэродрома Пушкин.
Неделю назад жители Кронштадта уже видели над городом Ми-26. Тогда в пресс-службе Западного военного округа объяснили, что вертолет готовился к сегодняшней операции — осуществлял разведку условий и местности.
На прошлой неделе военные вертолеты были замечены над Московским Кремлем. В Федеральной службе охраны объяснили, что Ми-8 участвовали в плановых учениях. По данным СМИ, во время учений была испытана воздушно-тактическая платформа для быстрой эвакуации.
Федеральная служба охраны , Армия , Санкт-Петербург
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