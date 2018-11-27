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«Уши Апокалипсиса» выставили на продажу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
В Шотландии выставлена на продажу станция стратегической радиоразведки НАТО Балдо Бридж. Предназначенный для перехвата сигналов на запуск баллистических ракет объект был построен в 1985 году, открыт принцессой Анной и два десятилетия спустя выведен из эксплуатации за ненадобностью. За огромный белый купол над главной антенной шотландцы прозвали базу "Мяч для гольфа", пишет The Drive.
Военные появились в этих краях в 1942 года. Был построен вспомогательный аэродром Королевских ВВС, где иностранцев обучали пилотированию истребителей Spitfire и Hurricane. После войны аэродром превратился в самолетное кладбище и был официально закрыт в 1956 году, но две сходящиеся под углом взлетно-посадочные полосы видны на спутниковых снимках до сих пор.
Три десятилетия спустя в Балдо Бридж построили станцию радиоперехвата. Она должна была собирать следить за радиообменом между советскими спутниками системы предупреждения о ракетном нападении и наземными командными рунктами, а также фиксировать сигналы на запуск баллистических ракет. Но холодная война окончилась, угроза ядерной войны отодвинулась и станция осталась не у дел. Ее снова закрыли и выставили на продажу.
— Это идеальное место для желающих иметь укрытие на случай ядерного Апокалипсиса, — пишет военный обозреватель Тайлер Рогоуэй. — Территория в девять акров окружена мощной системой охраны и снабжена всем необходимым для выживания: от глубоких бункеров до дизель-генераторов. Цена объекта смехотворна — 1,22 миллиона долларов и в стоимость входит большая спутниковая тарелка для подслушивания военных разговоров.
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НАТО , Армия , Оружие , Шотландия
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