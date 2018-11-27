«Уши Апокалипсиса» выставили на продажу

Станция спутникового радиоперехвата Балдо Бридж в Шотландии. Фото The Drive. pic.twitter.com/d2yFOBlG7Z— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 27 ноября 2018 г.

Шотландии выставлена на продажу станция стратегической радиоразведки НАТО Балдо Бридж. Предназначенный для перехвата сигналов на запуск баллистических ракет объект был построен в 1985 году, открыт принцессой Анной и два десятилетия спустя выведен из эксплуатации за ненадобностью. За огромный белый купол над главной антенной шотландцы прозвали базу "Мяч для гольфа", пишет The Drive.

Военные появились в этих краях в 1942 года. Был построен вспомогательный аэродром Королевских ВВС, где иностранцев обучали пилотированию истребителей Spitfire и Hurricane. После войны аэродром превратился в самолетное кладбище и был официально закрыт в 1956 году, но две сходящиеся под углом взлетно-посадочные полосы видны на спутниковых снимках до сих пор.

Три десятилетия спустя в Балдо Бридж построили станцию радиоперехвата. Она должна была собирать следить за радиообменом между советскими спутниками системы предупреждения о ракетном нападении и наземными командными рунктами, а также фиксировать сигналы на запуск баллистических ракет. Но холодная война окончилась, угроза ядерной войны отодвинулась и станция осталась не у дел. Ее снова закрыли и выставили на продажу.