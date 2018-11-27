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Беспилотник в снаряде «Смерча» прошел испытания 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Российские конструкторы приступили к финальному этапу испытаний разведывательного беспилотника, который "зашит" в неуправляемом снаряде реактивной системы залпового огня "Смерч".
"Работа по созданию и испытаниям беспилотника, запускаемого в снаряде реактивной системы залпового огня "Смерч", находится в заключительной фазе" — цитируют РИА Новости заявление пресс-службы концерна "Техмаш".
Отметим, что первые сообщения о создании беспилотного летательного аппарата, помещенного в боевую часть неуправляемого снаряда калибром 300-мм появились в начале прошлого года.
"Надо в нужное время разделить то, что мы называем боевой частью, надо выбросить беспилотник на парашюте, надо чтобы он раскрыл крылья, запустился, полетел и передал информацию — все это мы умеем делать", — заявил ранее генеральный конструктор НПО "Сплав" Николай Макаровец.
Предполагается, что дрон будет использоваться в качестве корректировщика артиллерийского и ракетного огня. Он также должен был проводить оперативную разведку обстановки и оценивать эффективность артподготовки.
При этом генеральный конструктор отметил, что первый заказ на новую разработку поступит, скорее всего, из-за рубежа. Так как в России уже определены "структуры, которые обеспечивают применение беспилотников в интересах армии". Кстати, бронемашины огневой поддержки танков "Терминатор" также первыми получили военные Казахстана, а в российская армия вооружилась ими лишь в 2017 году.
Добавим, что РЗСО "Смерч" — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров. Оружие предназначено для поражения живой силы, бронированной и небронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Дальность стрельбы составляет от 20 до 90 километров.
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Николай Макаровец , Техмаш , НПО Сплав , РИА Новости , Армия , Оружие
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