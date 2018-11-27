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Черноморский флот пополнят новые боевые корабли 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: SEVASTOPOL.SU
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв», морской тральщик «Иван Антонов», а также скоростной транспортно-десантный катер нового проекта проходят государственные испытания и в ближайшей перспективе войдут в состав Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения флота.
Кроме того, в следующем году планируется завершение строительства, испытания и включение в состав ЧФ еще двух новых малых ракетных кораблей различных проектов, оснащённых крылатыми ракетами «Калибр», и морского буксира «Сергей Балк».
Таким образом продолжается программа модернизации Черноморского флота, в ходе которой он после воссоединения Крыма с Россией уже пополнился целым рядом новейших кораблей. Среди них — фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», шесть дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами, более десятка противодиверсионных и патрульных катеров различных проектов, два мощных буксирных судна нового поколения, модульные водолазные платформы, мощный плавкран и ряд других судов обеспечения, которые практически сразу, без раскачки и длительного периода введения в эксплуатацию, приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях.
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Иван Антонов , Армия , Оружие
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