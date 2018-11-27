В Сингапур с визитом прибыли корабли Тихоокеанского флота

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский

"Сегодня отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в соответствие с планом дальнего похода совершил деловой заход в военно-морскую базу (ВМБ) Чанги (Сингапур)", — сказал он.

По словам Воскресенского, на пирсе базы состоялась торжественная встреча российских кораблей. Планируется, что во вторник состоится совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения стоянки ОБК ТОФ.