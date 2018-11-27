Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сингапур с визитом прибыли корабли Тихоокеанского флота 

РИА Новости + ещё 2 38 минут назад
Фото: пресс-служба ВМФ
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в соответствие с планом дальнего похода совершил деловой заход в военно-морскую базу (ВМБ) Чанги (Сингапур)", — сказал он.
По словам Воскресенского, на пирсе базы состоялась торжественная встреча российских кораблей. Планируется, что во вторник состоится совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения стоянки ОБК ТОФ.
Добавляется, что также в этот день корабли ТОФ посетит чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сингапуре Андрей Татаринов. Позднее руководство отряда нанесет визиты вежливости командующему ВМС Сингапура и мэру города. Визит завершится 2 декабря.
Последние новости
В Совете Европы прокомментировали ситуацию вокруг Керченского пролива Лавров: Западу стало неудобно из-за действий Украины Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки
Комментарии
Николай Воскресенский , Андрей Татаринов , Армия , Оружие , Сингапур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад раскусил провокацию Украины226
Трамп сделал заявление по керченскому конфликту504
На границе Украины и Польши начались потасовки32
Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Керченском проливе37
Украину предостерегли от разрыва с Россией315
Видео
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
00:29
Рада назначила дату выборов президента Украины
В мире
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
01:02
Индиец женился на трупе возлюбленной
В мире Азия
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение