Новую бронетехнику морпехов показали на видео

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Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Новую бронетехнику морпехов можно увидеть в видеоролике, посвященном Дню морской пехоты России.
На кадрах видео Минобороны показаны в действии модернизированные плавающие бронетранспортеры БТР-82А. Этот БТР отличается от предыдущей машины повышенной живучестью и оснащен новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "ТРОНА-1" и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев заявил, что кроме новых бронетранспортеров соединения морской пехоты оснащаются беспилотными летательными аппаратами, современными артиллерийскими комплексами и системами. Морские пехотинцы, как подчеркнул адмирал, также осваивают пятый океан — совершают прыжки с парашютом, и отрабатывают навыки десантирования в водную среду.
"В ходе воздушно-десантной подготовки военнослужащие совершают прыжки с различных типов самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации, в сложных метеоусловиях, с разных высот, на не оборудованные площадки приземления. В полной мере отрабатываются вопросы приводнения", — сообщил Владимир Королев.
О выучке морпехов также свидетельствует тот факт, что нынешнем году более 170 подразделений морской пехоты успешно выполнили задачи в составе антитеррористических групп на борту кораблей и судов обеспечения ВМФ в различных районах Мирового океана.

Кстати

В России стартовала патриотическая эстафета "Звезда морского пехотинца". Суть акции заключается в творческом повествовании о службе морских пехотинцев Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии в разных уголках страны. Эстафета, начавшись с Балтийского флота, передается морским пехотинцам Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии.
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Владимир Королев , Министерство обороны , Армия , Видео , Оружие
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