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Задержанных украинских моряков оставили в Крыму 

Lenta.ru + ещё 252 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские военные моряки, задержанные во время инцидента в районе Керченского пролива, находятся в СИЗО Симферополя. Об этом сообщил адвокат одного из них Николай Полозов, передает «Интерфакс».
Он уточнил, что дело ведет крымское управление ФСБ России. По его мнению, дальнейшее этапирование моряков в Москву будет зависеть «от политического решения».
29 ноября еще один представитель защиты Джемиль Темишев рассказал, что задержанных отправили в Москву и поместили в СИЗО Лефортово.
Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три военных украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. 24 моряка арестованы на два месяца. В ответ на действия российских пограничников президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ряде регионов на 30 дней.
Киев не признает российский статус Крыма. Украинские власти считают полуостров и воды вокруг него своими.
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Петр Порошенко , Джемиль Темишев , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Армия , Украина , Москва
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