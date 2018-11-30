Задержанных украинских моряков оставили в Крыму

Украинские военные моряки, задержанные во время инцидента в районе Керченского пролива, находятся в СИЗО Симферополя . Об этом сообщил адвокат одного из них Николай Полозов, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что дело ведет крымское управление ФСБ России . По его мнению, дальнейшее этапирование моряков в Москву будет зависеть «от политического решения».

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три военных украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. 24 моряка арестованы на два месяца. В ответ на действия российских пограничников президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ряде регионов на 30 дней.

Киев не признает российский статус Крыма. Украинские власти считают полуостров и воды вокруг него своими.