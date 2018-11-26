Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливан отказался от российской военной помощи 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: AP Photo / Hassan Ammar
В этом месяце Ливан отказался от предложения России о военной помощи, возможно, под давлением США, сообщили СМИ со ссылкой на ливанский источник.
По данным источника, Ливан сослался на то, что ему не нужны предложенные Россией виды оружия и боеприпасов. Однако допускается, что причина заключается в давлении со стороны США, пишет Reuters.
США являются крупнейшим поставщиком вооружения ливанской армии. С 2006 года было поставлено вооружений на 1,5 млрд долларов.
В марте сообщалось, что Россия частично поставит продукцию военного назначения Ливану на безвозмездной основе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Самолет ВВС США направился к Черному морю К Керченскому проливу приблизился американский беспилотник ФСБ показала фото нарушивших границу России украинских кораблей
Reuters , Армия , Ближний Восток , В мире , Ливан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам964
Порошенко изменил решение по военному положению в стране350
В ООН отклонили предложение РФ по керченскому конфликту172
Порошенко не дали выступить по ситуации в Азове73
«Тонущий» рубль и другие события дня13
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение