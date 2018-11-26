Ливан отказался от российской военной помощи

В этом месяце Ливан отказался от предложения России о военной помощи, возможно, под давлением США , сообщили СМИ со ссылкой на ливанский источник.

По данным источника, Ливан сослался на то, что ему не нужны предложенные Россией виды оружия и боеприпасов. Однако допускается, что причина заключается в давлении со стороны США, пишет Reuters

США являются крупнейшим поставщиком вооружения ливанской армии. С 2006 года было поставлено вооружений на 1,5 млрд долларов.

В марте сообщалось, что Россия частично поставит продукцию военного назначения Ливану на безвозмездной основе.