Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев счел «обременительным» использование авиации в Керченском проливе 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
ВМС Украины рассматривало вариант привлечения боевой авиации во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября, заявил командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в ходе брифинга.
По его словам, от поддержки авиации отказались из-за перенасыщенности Крыма средствами ПВО.
«Мы рассматривали поддержку авиации, но, как вы знаете, в течение 4 лет Крым не только насыщен, он перенасыщен средствами противовоздушной обороны. Комплексы С-400, С-200 как раз стоят на Керченском полуострове и имели мощную систему ПВО. На тот момент уже наступило темное время суток. Можно было, но применять и преодолевать систему ПВО было бы очень обременительно», — заявил Воронченко.
25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Два из трех кораблей — бронекатеры проекта «Гюрза-М», спущенные на воду в сентябре «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря».
26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения сроком на 60 дней.
Комментарии2
Игорь Воронченко , Петр Порошенко , Армия , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам930
Порошенко изменил решение по военному положению в стране346
В ООН отклонили предложение РФ по керченскому конфликту133
Британия отреагировала на керченский конфликт89
Конфликт в Керченском проливе, «тонущий» рубль и другие события дня5
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение