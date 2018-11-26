Киев счел «обременительным» использование авиации в Керченском проливе

ВМС Украины рассматривало вариант привлечения боевой авиации во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября, заявил командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в ходе брифинга.

По его словам, от поддержки авиации отказались из-за перенасыщенности Крыма средствами ПВО.

«Мы рассматривали поддержку авиации, но, как вы знаете, в течение 4 лет Крым не только насыщен, он перенасыщен средствами противовоздушной обороны. Комплексы С-400, С-200 как раз стоят на Керченском полуострове и имели мощную систему ПВО. На тот момент уже наступило темное время суток. Можно было, но применять и преодолевать систему ПВО было бы очень обременительно», — заявил Воронченко.

25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Два из трех кораблей — бронекатеры проекта «Гюрза-М», спущенные на воду в сентябре «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря».