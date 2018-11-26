Рада утвердила военное положение на Украине

Верховная Рада Украины утвердила введение военного положения на Украине. Об этом сообщает TVC.ru.

За него проголосовали 276 парламентариев.

В ходе заседания с трибуны выступил президент Украины Петр Порошенко. В частности, он предложил ввести военное положение в отдельных частях страны, граничащих с Россией, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Кроме того, Верховная Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года.