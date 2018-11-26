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Рада утвердила военное положение на Украине 

ТВ Центр + ещё 9 5 часов назад
Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект президента Украины Петра Порошенко о введении в стране военного положения.
Верховная Рада Украины утвердила введение военного положения на Украине. Об этом сообщает TVC.ru.
За него проголосовали 276 парламентариев.
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В ходе заседания с трибуны выступил президент Украины Петр Порошенко. В частности, он предложил ввести военное положение в отдельных частях страны, граничащих с Россией, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Кроме того, Верховная Рада назначила выборы президента Украины на 31 марта 2019 года.
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Петр Порошенко , Верховная Рада , Армия , Видео , В мире , Войска , Украина
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