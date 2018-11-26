Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К Керченскому проливу приблизился американский беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: U.S. Air Force/Bobbi Zapka
Разведывательный беспилотник США пролетел вдоль черноморского побережья России, вблизи Керченского пролива, сообщают СМИ.
Беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, пролетел вдоль юго-западного и южного берегов Крыма и черноморского побережья Краснодарского края, передает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе
Перед подлетом к Черному морю аппарат около пяти часов прошел вдоль линии разграничения в Донбассе. Воздушное пространство России беспилотник не нарушил, оставаясь над международными водами Черного моря.
Ранее сообщалось, что самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V направился к Черному морю.
Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны пограничниками. После этого следователи опросили украинских военнослужащих.
Совет нацбезопасности Украины решил ввести военное положение, ВСУ перевели в полную боеготовность, были усилены контрразведывательные меры.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Самолет ВВС США направился к Черному морю Украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды России Ударная группа кораблей ВМС США вошла в Средиземное море
Комментарии21
Boeing , Интерфакс , Армия , Краснодарский Край , Республика Крым , Сицилия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам407
На Украине начинается мобилизация войск116
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями270
Протесты против РФ на Украине набирают обороты178
Порошенко ввел военное положение на Украине358
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение