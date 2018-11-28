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Инцидент в Керченском проливе связали с «Северным потоком-2» 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
США призывают страны, через которые проходит газопровод «Северный поток-2», отказаться от реализации этого проекта. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает ТАСС.
По ее словам, европейские страны должны делать больше для помощи Украине, а газопровод — это форма поддержки Москвы. Науэрт также отметила, что в интересах Вашингтона поощрять страны поддерживать друг друга, «чтобы не только США несли бремя, не справлялись с этими проблемами в одиночку».
Представитель Госдепа добавила, что Госсекретарь отправится на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где инцидент в Керченском проливе станет одной из главных тем для обсуждения.
В воскресенье 25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу, движутся к Керченскому проливу и совершают опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее. При этом российский приграничный корабль протаранил буксир «Яны Капу».
Россия перекрыла Керченский пролив и подняла боевую авиацию. Вечером ФСБ задержала украинские суда, применив оружие. Три моряка были ранены, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы.
Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение. В России сочли инцидент провокацией.
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ФСБ , МИД , Госдеп США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Армия , Войска
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