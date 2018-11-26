Адмирал оценил действия российских пограничников в Черном море

«Если ты не выходишь на связь на международных каналах и нарушаешь установленные правила — извини, подвинься и получи по заслугам», — заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя задержание российскими пограничниками украинских военных кораблей в Черном море.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что охранять морскую границу — это долг ФСБ , и ее нарушения должны пресекаться различными способами.

«Конечно, это специальная провокационная демонстрация вокруг России, чтобы она что-нибудь предприняла. Но она предприняла все совершенно верно», — отметил собеседник.

Приведение же вооруженных сил Украины в боевую готовность, по мнению Комоедова — это проявление истерики Петра Порошенко

«Он истеричный мужик и ждет поддержки. Не справился на одном направлении, теперь надо на другом себя проявить», — пояснил адмирал.

Комоедов полагает, что России приводить вооруженные силы в боевую готовность необходимости нет, для сложившейся ситуации вполне достаточно дежурного режима.

Он также уверен, что возвращать задержанные корабли Украине пока не стоит.

«До разбирательства возвращать ничего не нужно. Нужно разобраться, кто им дал и какие приказы, почему нарушили границу и почему наши силы были вынуждены действовать таким образом. Надо проверить, какие записи у них в навигационных и вахтенных журналах», — резюмировал эксперт.

По мнению Комоедова, вся эта провокация нужна президенту Украины, для того, чтобы заявить о себе на этапе вхождения в выборную кампанию или же для того, «чтобы разрушить ее совсем».

«Он набирает не больше десятка процентов и понимает, что все затраты, которые он закладывает, пойдут прахом, возможно даже в первом туре, вот и старается что-то предпринимать», — заметил эксперт.

Напомним, украинская провокация в российских водах закончилась задержанием трех кораблей ВМС Украины. Причем среди них два новейших бронекатера «Гюрза-М» (всего таких у украинцев шесть), которые, по замыслу ВСУ должны были составить основу их «москитного флота». СНБО Украины принял решение о военном положении.