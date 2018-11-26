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Погрануправление ФСБ в Крыму предоставило фото трех задержанных кораблей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Крымское погрануправление ФСБ РФ предоставило в распоряжение РИА Новости фото трех украинских военных кораблей, задержанных в Черном море за незаконное пересечение госграницы РФ.
ФСБ РФ
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
ФСБ РФ
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
На фото, которые есть в распоряжении агентства, видны три судна, которые пришвартованы друг с другом в Керченском порту. Видимых повреждений на кораблях нет.
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ФСБ , РИА Новости , Армия , Республика Крым
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