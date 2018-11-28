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Россия завершила поставку Су-35 в Китай 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия завершила исполнение поставку в Китай истребителей Су-35 в рамках заключенного в 2015 году контракта.
— Последние самолеты в рамках контракта отправлены в КНР, — пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Он отметил, что полностью контракт будет выполнен в 2020 году, так как соглашением предусмотрена не только поставка самолетов.
Напомним, в 2015 году Москва и Пекин договорились о поставке в Китай 24 сверхманевренных истребителей поколения 4++. Сумма сделки составила порядка 2,5 миллиарда долларов. Четыре самолета улетели в Поднебесную в 2016 году, 10 — в 2017. Последние 10 истребителей КНР получила в 2018 году.
Су-35 — глубоко модернизированный истребитель завоевания господства в воздухе. Он оснащен радаром с фазированной антенной решеткой, способным обнаруживать цели на расстоянии 400 километров, двигателями с управляемым вектором тяги и передовой информационно-управляющей системой.
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Интерфакс , Армия , Оружие , Китай
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