Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комплекс «Метис» уничтожил танк М60 американского производства в Йемене 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Twitter
В ходе боевых действий в провинции Мариб хуситам удалось сжечь очередной танк М60. Изображение уничтоженной боевой машины американского производства появилось в Сети.
Судя по всему, на этот раз имевшийся в распоряжении повстанцев противотанковый ракетный комплекс "Метис" вывел из строя "Паттон" ранней модификации (А1), принадлежавший бывшей Йеменской армии.
К началу военного конфликта сухопутные войска этой страны имели около полусотни единиц таких танков. Она использовались наравне с бывшими советскими Т-55, Т-62 и закупленными позже Т-72С, Т-72Б и Т-80БВ.
Ранее сообщалось, что в конфликте с хуситами в основном несут потери танковые подразделения Саудовской Аравии, также вооруженные "шестидесятыми", но относящиеся к более современным версиям.
Однако и они демонстрируют поразительную беспомощность не только перед такими комплексами как 9К115 "Метис", способными пробивать до 550 мм брони и поражать цели на дистанции в 1000 м, но также перед устаревшими реактивными гранами РПГ.
Всего, по имеющимся данным, за годы ожесточенного конфликта в Йемене уже потеряно более полусотни М60 различных модификаций.
Российская Газета: последние новости
Опубликованы фото, нарушивших границу России кораблей ВМС Украины Над Черным морем замечен самолет-шпион США В Совфеде прокомментировали введение военного положения на Украине
Комментарии
Армия , Оружие , Йемен , Мариб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе996
Порошенко выдвинул требование к России471
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе109
«Порошенко стал политическим трупом»45
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове398
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
01:33
Порошенко срочно пытается связаться с Меркель
В мире Европа
02:21
«Роскосмос» теряет спутники
Наука и техника Статьи
01:33
Таран украинского корабля сняли на видео
Армия В мире
05:28
Порошенко выдвинул требование к России
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение