Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» впервые отстрелялся на полигоне в Черном море

Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы на полигоне в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«На выходе в море экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целям», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЧФ.

Отмечается, что во время стрельб была проверена настройка и согласование аппаратуры внутрикорабельных систем управления и корабельного оружия.

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в Татарстане и спущен на воду в 2017 году.

Ранее в понедельник также сообщалось, что специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска».