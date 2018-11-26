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Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» впервые отстрелялся на полигоне в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Twitter
Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы на полигоне в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
«На выходе в море экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целям», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЧФ.
Отмечается, что во время стрельб была проверена настройка и согласование аппаратуры внутрикорабельных систем управления и корабельного оружия.
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в Татарстане и спущен на воду в 2017 году.
Ранее в понедельник также сообщалось, что специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска».
Сообщения об этом появились на фоне обострения ситуации в Черном море. Накануне три корабля ВМС Украины незаконно нарушили госграницу России. Российские пограничники в ходе пресечения украинской провокации в Керченском проливе задержали два из шести современных бронированных артиллерийских катеров. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.
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РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Армия
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