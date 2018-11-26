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Порошенко выдвинул требование к России
Порошенко выдвинул требование к России

В МИД назвали наземное развертывание США ракет МК41 прямым нарушением ДРСМД 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Москва считает прямым и вопиющим нарушением ДРСМД наземное развертывание США ракет MK41 в составе комплексов Aegis Ashore в Европе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопреки договору, упомянутые пусковые установки позволяют осуществлять боевое применение с земли крылатых ракет средней дальности "Томогавк" и других ударных вооружений. Считаем это прямым и вопиющим нарушением ДРСМД", — заявил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.
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Комментарии
Сергей Рябков , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Армия , Москва , США
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