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Над Москвой испытали «ковер-самолет» для спецназа 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: кадр видео
Появление над Кремлем военно-транспортных вертолетов с непонятным грузом на подвеске наделало много шуму на прошлой неделе. ФСО объяснило, что полеты были частью плановых учений.
Однако всех интересовал таинственный груз необычной формы. Если просмотреть видео учений с большим увеличением, можно различить фигуры людей в снаряжении спецназа и с оружием, стоящих на подвешенной к Ми-8 сетчатой площадке. Это воздушно-тактическая платформа для быстрой эвакуации, в частях спецназначения по всему миру ее называют AirTEP.
Оборудование напоминает большой зонт, перевернутый на 180 градусов. В транспортном положении AirTEP складывается и занимает совсем немного места. Вместо ручки у него стальное кольцо для крепления троса вертолетной лебедки, на прочной платформе площадью в несколько квадратных метров могут разместиться до полудюжины бойцов в полном снаряжении, сюда можно положить груз или раненого.
— Главное преимущество AirTEP — скорость. Вертолету нет необходимости искать посадочныую площадку, снижаться, подставляя себя под огонь с земли, или медленно вытягивать десантников лебедкой. Как только спецназ разместится на ажурной раскладной платформе, можно взлетать, — пишет военный обозреваетль The Drive Тайлер Рогоуэй.
Европейский вариант "ковра-самолета" выпускает французская фирма Escape International. Платформа ее AirTEP имеет более трех метров в диаметре, весит устройство 50 килограммов и рассчитано на полеты со скоростью до 185 километров в час.
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Федеральная служба охраны , Армия , Оружие , Москва
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