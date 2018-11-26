Над Москвой испытали «ковер-самолет» для спецназа

Появление над Кремлем военно-транспортных вертолетов с непонятным грузом на подвеске наделало много шуму на прошлой неделе. ФСО объяснило, что полеты были частью плановых учений.

Однако всех интересовал таинственный груз необычной формы. Если просмотреть видео учений с большим увеличением, можно различить фигуры людей в снаряжении спецназа и с оружием, стоящих на подвешенной к Ми-8 сетчатой площадке. Это воздушно-тактическая платформа для быстрой эвакуации, в частях спецназначения по всему миру ее называют AirTEP.

Оборудование напоминает большой зонт, перевернутый на 180 градусов. В транспортном положении AirTEP складывается и занимает совсем немного места. Вместо ручки у него стальное кольцо для крепления троса вертолетной лебедки, на прочной платформе площадью в несколько квадратных метров могут разместиться до полудюжины бойцов в полном снаряжении, сюда можно положить груз или раненого.

— Главное преимущество AirTEP — скорость. Вертолету нет необходимости искать посадочныую площадку, снижаться, подставляя себя под огонь с земли, или медленно вытягивать десантников лебедкой. Как только спецназ разместится на ажурной раскладной платформе, можно взлетать, — пишет военный обозреваетль The Drive Тайлер Рогоуэй.

Европейский вариант "ковра-самолета" выпускает французская фирма Escape International. Платформа ее AirTEP имеет более трех метров в диаметре, весит устройство 50 килограммов и рассчитано на полеты со скоростью до 185 километров в час.