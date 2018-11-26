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Индийские военные научили российских коллег «огненному дыханию» 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Российские и индийские военные проводят совместные учения «Индра-2018». Во время тренировок бойцы обеих армий активно тренируются, используя на занятиях по физкультуре элементы древней индийской гимнастики — йоги, кроме того они бегают и тренируют силу и ловкость.
После разминки военнослужащие выполняют упражнение под названием «огненное дыхание». Эти дыхательные упражнения стабилизируют давление, повышают выносливость и улучшают концентрацию, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе российского Восточного военного округа.
«Индра-2018» проходят с 18 по 28 ноября, в них принимают участие около 500 военнослужащих ВС РФ и Индии.
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РИА Новости , Армия , Войска
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