Индийские военные научили российских коллег «огненному дыханию»

Российские и индийские военные проводят совместные учения «Индра-2018». Во время тренировок бойцы обеих армий активно тренируются, используя на занятиях по физкультуре элементы древней индийской гимнастики — йоги, кроме того они бегают и тренируют силу и ловкость.

После разминки военнослужащие выполняют упражнение под названием «огненное дыхание». Эти дыхательные упражнения стабилизируют давление, повышают выносливость и улучшают концентрацию, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе российского Восточного военного округа.

«Индра-2018» проходят с 18 по 28 ноября, в них принимают участие около 500 военнослужащих ВС РФ и Индии.