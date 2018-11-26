Опубликованы переговоры российских и украинских моряков

Агентство «ЛІГАБізнесІнформ» опубликовало аудиозаписи переговоров украинских моряков и российских пограничников в Керченском проливе. На первом фрагменте слышно, как от украинских катеров требуют «немедленно застопорить ход».

Голос на русском языке предупреждает, что в противном случае по ним будет открыт огонь.

На следующей записи украинец говорит, что «вышел за 12-мильную зону».

«Намерений применения оружия и вооруженной агрессии не имею. Оружия не применяю. <…> Действую по договору Украины и Российской Федерации о российско-украинской государственной границе и сотрудничестве в Керченском проливе», — заявил украинец.

Следующий фрагмент начинается со слов: «Сколько у вас раненых, прием».

«Мне нужна помощь, мне нужна помощь. Mayday [международный сигнал бедствия — прим. ред.] <…> Нуждаюсь в помощи, нуждаюсь в помощи», — сказал украинский радист, указав координаты судна и уточнив, что на судне — лежачие раненые.

На следующей записи отдается команда на русском языке: «Руки вверх, всем на судне, руки вверх. При наличии у вас оружия или рук под одеждой будем открывать огонь на поражение».

В финальном фрагменте российский пограничник требует, чтобы украинцы вышли на связь.

«Я так понимаю, вы останавливаетесь. У вас крупнокалиберные пулеметы на борту! Включить свет на палубе, выйти с поднятыми руками!» — сказал он.

Ранее в ФСБ сообщили о незаконном вхождении в российские территориальные воды украинских артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яни Капу». В ФСБ заявили, что украинская сторона не подала заявки на проход судов по Керченскому проливу.

Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир. В ФСБ заявили, что украинские суда опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому для их задержания применили оружие. В спецслужбе отметили, что трем раненым украинцам оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.