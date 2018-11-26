Минобороны запустило дроны над Керченским проливом

Беспилотники Черноморского флота и Военно-космических сил (ВКС) задействованы для предотвращения возможных новых провокаций в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Для охраны морской границы в районе Керченского пролива и мониторинга ситуации уже задействованы беспилотники «Орлан-102» и «Форпост»», — цитируют сообщение «Известия».

Аппараты Черноморского флота и ВКС будут летать как над Черным, так и Азовским морями.

Как сообщал ранее News.ru, Керчь-Еникальский канал открыли для движения гражданских судов после инцидента между украинскими моряками и российскими пограничниками. Первые корабли уже совершают проход через Керченский пролив.