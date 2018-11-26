Воздушно-десантные войска создают подразделение научного прорыва

В ближайшее время около 20 выпускников ведущих технических вузов России и дипломированных молодых инженеров, которые уже сейчас проходят строгий отбор, пополнят состав первой научно-производственной роты ВДВ.

Для Воздушно-десантных войск отбирают лучших молодых ученых и дипломированных инженеров, чтобы они продолжили свою службу в специальном подразделении — научно-производственной роте ВДВ.

В ближайшее время около 20 выпускников ведущих технических вузов России и дипломированных молодых инженеров, которые уже сейчас проходят строгий отбор, пополнят состав первой научно-производственной роты ВДВ.

Молодые специалисты научно-производственного подразделения на новом качественном уровне будут создавать прорывные технологии и участвовать в разработке перспективных образцов техники и вооружения в интересах ВДВ.

Новобранцы, имеющие опыт работы в высокотехнологичной сфере, как и их предшественники, пришедшие весной 2018 года, в течение всего периода прохождения службы, будут совмещать службу в десанте и работу на оборонных предприятиях Тульской области. В отличие от обычных десантников, занимающихся в течение года преимущественно только боевой подготовкой, подразделение «молодых ученых» обладающих техническим складом ума, будут посвящать общевойсковой подготовке только один день в неделю, реализуя остальное время на работе в конструкторском бюро и научно-производственном объединении.

К исполнению своих служебных обязанностей, в составе научно-производственной роты, отобранные военнослужащие нового призыва приступят январе 2019 года после принятия военной присяги.