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Воздушно-десантные войска создают подразделение научного прорыва 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В ближайшее время около 20 выпускников ведущих технических вузов России и дипломированных молодых инженеров, которые уже сейчас проходят строгий отбор, пополнят состав первой научно-производственной роты ВДВ.
Для Воздушно-десантных войск отбирают лучших молодых ученых и дипломированных инженеров, чтобы они продолжили свою службу в специальном подразделении — научно-производственной роте ВДВ.
В ближайшее время около 20 выпускников ведущих технических вузов России и дипломированных молодых инженеров, которые уже сейчас проходят строгий отбор, пополнят состав первой научно-производственной роты ВДВ.
Молодые специалисты научно-производственного подразделения на новом качественном уровне будут создавать прорывные технологии и участвовать в разработке перспективных образцов техники и вооружения в интересах ВДВ.
Новобранцы, имеющие опыт работы в высокотехнологичной сфере, как и их предшественники, пришедшие весной 2018 года, в течение всего периода прохождения службы, будут совмещать службу в десанте и работу на оборонных предприятиях Тульской области. В отличие от обычных десантников, занимающихся в течение года преимущественно только боевой подготовкой, подразделение «молодых ученых» обладающих техническим складом ума, будут посвящать общевойсковой подготовке только один день в неделю, реализуя остальное время на работе в конструкторском бюро и научно-производственном объединении.
К исполнению своих служебных обязанностей, в составе научно-производственной роты, отобранные военнослужащие нового призыва приступят январе 2019 года после принятия военной присяги.
Полноценное научно-производственное подразделение десанта, созданное на базе Тульской воздушно-десантной дивизии ВДВ, будет в полном объеме привлечено к научным разработкам и проектированию в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственном объединении «Сплав».
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НПО Сплав , Армия , Войска
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