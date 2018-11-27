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Корвет «Громкий» провел артиллерийские стрельбы в Японском море 

ТК «Звезда» + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Новейший корвет успешно поразил артиллерией как морские, так и береговые цели. Государственные испытания идут в акватории Японского моря.
Новейший корвет «Громкий» в ходе государственных испытаний успешно провел стрельбы. Корабль поразил морские и береговые цели с использованием артиллерии.
Государственные и заводские ходовые испытания «Громкого» идут в акватории Японского моря. Корвет поразил цели в несколько этапов. В первой фазе была использована универсальная корабельная артиллерийская установка А-190, с ее помощью был уничтожен морской буксируемый щит.
После этого «Громкий» атаковал цели на побережье в зоне видимости на острове Желтухина, которые представляли собой укрепленные позиции и боевую технику условного противника. С этой задачей корвет справился столь же эффективно, как и с первой.
Ранее «Громкий» впервые произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по надводной мишени. Цель была поражена на расстоянии в сорок километров.
Малые сторожевые корабли проекта 20380 — многоцелевые боевые надводные корабли 3 ранга ближней морской зоны. На сегодняшний день в составе ВМФ России пять корветов данного типа: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий» и «Совершенный». Корвет «Громкий» станет шестым в составе Тихоокеанского флота.
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Армия , Оружие
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