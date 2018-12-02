Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой визит в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил деловой заход в военно-морскую базу (ВМБ) Чанги (Сингапур), куда прибыл 27 ноября", — сказал он.

По словам Воскресенского, в рамках визита руководство отряда посетило командующего Военно-морскими силами Сингапура, командира ВМБ Чанги и мэра города. В ходе Дня открытых дверей российские корабли смогли осмотреть моряки ВМС Сингапура. Для тихоокеанцев были организованы автобусные экскурсии по историческим местам города.