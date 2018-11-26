Новейший корвет "Громкий", который вскоре должен пополнить состав сил Тихоокеанского флота, продолжает проходить заводские испытания в Японском море. В рамках программы он выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по дрейфующей надводной мишени.
Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, цель находилась в 40 километрах от корабля. "Громкий" успешно справился с поставленной задачей.
К выполнению упражнения привлекли десять боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации.
Справка "РГ"
"Громкий" — второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Его длина — 104,5 метра, ширина — 13 метров, водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость — до 27 узлов. Корвет доставили во Владивосток 31 августа с Амурского судостроительного завода.