Корвет «Громкий» выпустил крылатую ракету в Японском море

Новейший корвет "Громкий", который вскоре должен пополнить состав сил Тихоокеанского флота, продолжает проходить заводские испытания в Японском море. В рамках программы он выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по дрейфующей надводной мишени.

Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский , цель находилась в 40 километрах от корабля. "Громкий" успешно справился с поставленной задачей.

К выполнению упражнения привлекли десять боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации.

Справка "РГ"