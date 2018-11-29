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Командующий ВМС Украины пообещал освободить задержанные Россией корабли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 113 5 часов назад
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские суда на родину, а также собрался убедить Турцию закрыть России проход через пролив Босфор из Черного в Средиземное море.
Воронченко объяснил, почему киевские власти решили направить украинские суда в Мариуполь через Керченский пролив, а не переправлять по суше.
«Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром — судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать — все-таки не закрывать свое лицо — показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера», — заявил Воронченко, передает УНИАН.
Он также заявил, что не считает принятое решение ошибкой, добавив, что Украина не потеряла свои корабли, и они будут освобождены.
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Кроме того, Воронченко заявил, что украинская сторона попросит Турцию закрыть Босфорский пролив из-за России, передает RT. «В связи с этим и нормами Конвенции Монтре (а именно 19-й пункт) будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — сказал он.
Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.
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УНИАН , Армия , Видео
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