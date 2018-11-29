Командующий ВМС Украины пообещал освободить задержанные Россией корабли

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пообещал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские суда на родину, а также собрался убедить Турцию закрыть России проход через пролив Босфор из Черного в Средиземное море.

Воронченко объяснил, почему киевские власти решили направить украинские суда в Мариуполь через Керченский пролив, а не переправлять по суше.

«Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром — судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать — все-таки не закрывать свое лицо — показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера», — заявил Воронченко, передает УНИАН.

Он также заявил, что не считает принятое решение ошибкой, добавив, что Украина не потеряла свои корабли, и они будут освобождены.

Кроме того, Воронченко заявил, что украинская сторона попросит Турцию закрыть Босфорский пролив из-за России, передает RT. «В связи с этим и нормами Конвенции Монтре (а именно 19-й пункт) будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — сказал он.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.