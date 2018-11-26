Задержанные пограничниками украинские корабли доставили в порт Керчи

Украинские военные корабли, задержанные в территориальных водах России в Черном море, доставлены в порт Керчи . Об этом сообщают «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на неназванные источники. Речь идет о буксире «Яны Капу» и катерах «Бердянск» и «Никополь».

«Корабли доставлены в Керчь, добрались своим ходом в сопровождении», — заявил «Интерфаксу» источник.

По информации собеседника Reuters, суда не имеют видимых повреждений. По его словам, около кораблей он заметил людей в форме, похожей на военно-морскую.

Кроме того, агентство ТАСС в понедельник опубликовало фотографии украинских кораблей в порту Керчи.

Три украинских военных корабля были задержаны российскими пограничниками в воскресенье, 25 ноября. Об этом первой сообщила пресс-служба ВМС Украины. Навигация через Керченский пролив регулируется российскими властями, напомнили в пресс-службе. О том, что корабли будут осуществлять плановый переход, украинская сторона предупредила российскую 24 ноября, утверждали в ВМС Украины. Два украинских катера и буксир вышли из порта Одессы и направились в порт Мариуполь Азовского моря. Российские корабли же предприняли «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир, заявили в пресс-службе ВМС Украины.

Спустя час после заявления украинской стороны инцидент прокомментировала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России . Спецслужба настаивала, что украинские корабли незаконно пересекли российскую границу и направились в Керченский пролив. Заявки на проход кораблей Украиной поданы не были, утверждали в ФСБ.