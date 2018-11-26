Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко выдвинул требование к России
Порошенко выдвинул требование к России

Задержанные пограничниками украинские корабли доставили в порт Керчи 

Ведомости + ещё 30 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинские военные корабли, задержанные в территориальных водах России в Черном море, доставлены в порт Керчи. Об этом сообщают «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на неназванные источники. Речь идет о буксире «Яны Капу» и катерах «Бердянск» и «Никополь».
«Корабли доставлены в Керчь, добрались своим ходом в сопровождении», — заявил «Интерфаксу» источник.
По информации собеседника Reuters, суда не имеют видимых повреждений. По его словам, около кораблей он заметил людей в форме, похожей на военно-морскую.
Кроме того, агентство ТАСС в понедельник опубликовало фотографии украинских кораблей в порту Керчи.
Три украинских военных корабля были задержаны российскими пограничниками в воскресенье, 25 ноября. Об этом первой сообщила пресс-служба ВМС Украины. Навигация через Керченский пролив регулируется российскими властями, напомнили в пресс-службе. О том, что корабли будут осуществлять плановый переход, украинская сторона предупредила российскую 24 ноября, утверждали в ВМС Украины. Два украинских катера и буксир вышли из порта Одессы и направились в порт Мариуполь Азовского моря. Российские корабли же предприняли «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир, заявили в пресс-службе ВМС Украины.
Спустя час после заявления украинской стороны инцидент прокомментировала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Спецслужба настаивала, что украинские корабли незаконно пересекли российскую границу и направились в Керченский пролив. Заявки на проход кораблей Украиной поданы не были, утверждали в ФСБ.
Позже минобороны Украины сообщило, что в результате обстрела украинских судов пострадали шестеро военнослужащих. В ФСБ подтвердили применение оружия. По информации службы, во время инцидента были ранены трое украинских военных. Им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении российской границы, заявили в ФСБ.
Ведомости: последние новости
Порошенко потребовал от России немедленно отпустить задержанных украинских военных Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось Россия отказалась пропустить украинские катера и закрыла проход под Крымским мостом
Комментарии
ФСБ , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Армия , Керчь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе417
Порошенко выдвинул требование к России197
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове366
Первая кровь в Азовском море122
Дело дознавательницы попросили прекратить92
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Украина
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
05:28
Порошенко выдвинул требование к России
В мире Украина
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:59
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе
Армия Оружие
00:58
На концерте Насти Каменских распылили слезоточивый газ
Происшествия
00:13
Опубликовано видео задержанных ФСБ кораблей ВМС Украины
Происшествия
01:30
Порошенко раскрыл военные планы Украины
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение