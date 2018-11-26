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Минобороны Украины заявило о полной боеготовности ВСУ 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Соединения и части ВСУ после заседания СНБО, на котором одобрили решение о введении военного положения, приведены в полную боеготовность.
ВСУ по решению начальника Генерального штаба были приведены в полную боевую готовность, сообщили в пресс-службе военного ведомства Украины.
Решение, принятое в ночь на 26 ноября, как сказано в заявлении, было принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении режима военного положения.
Секретарь СНБО Александ Турчинов озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток после ситуации в Керченском проливе, когда были задержаны три корабля украинских ВМС. Однако окончательное разрешение даст Верховная рада на заседании в понедельник.
Корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» днем 25 ноября устроили провокацию. Два катера береговой охраны и рейдовый буксир вошли в воды РФ, и, совершая опасные маневры, двинулись в сторону Керченского пролива. Корабли были задержаны, а затем направлены в порт Керчи.
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Министерство обороны , Генштаб , Верховная Рада , Армия , Видео , В мире
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