ВСУ приведены в полную боеготовность

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко распорядился привести их в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В сообщении отмечается, что главнокомандующий отдал это распоряжение на основании принятого ранее Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о введении в стране правового режима военного положения.

«Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность», — подчеркнули в пресс-службе Минобороны.

Ранее СНБО Украины предложил ввести в стране военное положение на 60 суток в связи с обострением ситуации в Азовском море. Этому решению предстоит быть утвержденным депутатами Верховной рады , внеочередное заседание которой должно состояться сегодня днем.