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ВСУ приведены в полную боеготовность 

Рамблер + ещё 12 3 часа назад
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко распорядился привести их в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
В сообщении отмечается, что главнокомандующий отдал это распоряжение на основании принятого ранее Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о введении в стране правового режима военного положения.
«Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность», — подчеркнули в пресс-службе Минобороны.
Ранее СНБО Украины предложил ввести в стране военное положение на 60 суток в связи с обострением ситуации в Азовском море. Этому решению предстоит быть утвержденным депутатами Верховной рады, внеочередное заседание которой должно состояться сегодня днем.
Накануне три корабля Военно-морских сил Украины были с применением оружия задержаны сотрудниками ФСБ за незаконное пересечение границы России. В результате задержания пострадали трое украинских моряков, а суда были доставлены в порт Керчь.
Комментарии163
Виктор Муженко , ФСБ , Министерство обороны , Верховная Рада , Армия , Видео , В мире
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