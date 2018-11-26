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ФСБ подтвердила обстрел и захват трех украинских кораблей 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ», — говорится в сообщении. Уточняется, что украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование.
«С целью принудительной остановки применено оружие. В результате в территориальных водах России в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — отмечается в сообщении ФСБ.
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