ФСБ подтвердила обстрел и захват трех украинских кораблей

ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ», — говорится в сообщении. Уточняется, что украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование.

«С целью принудительной остановки применено оружие. В результате в территориальных водах России в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — отмечается в сообщении ФСБ.