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Арктические Тор-М2ДТ поступили на вооружении российской армии 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Vitaly V. Kuzmin
Первая партия арктических Тор-М2ДТ поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Специалистами 705-го военного представительства Минобороны России проведен цикл приемо-сдаточных испытаний и в полном объеме завершен прием первой серийной партии из 12 арктических комплексов ТОР-М2ДТ, говорится в сообщении российского военного ведомства.
Тор-М2ДТ — арктическая версия комплекса «Тор-М2», установленная на гусеничный двухзвенный транспортер ДТ-30М. Это позволило придать системе уникальную проходимость.
Тор-М2ДТ способен преодолевать рвы, плавать, способен работать при 50-градусном морозе.
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