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«Скоро выборы»: читатели немецких СМИ — о военном положении на Украине 

РИА Новости + ещё 375 1 час назад
Немецкие СМИ, в том числе издания Die Welt и Die Zeit, написали о введении Киевом военного положения после инцидента с нарушением украинскими кораблями российской границы в Керченском проливе. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.
Ранее в понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.
Многие пользователи выразили мнение, что введение военного положения связано с низким рейтингом Порошенко и его желанием отсрочить предстоящие выборы.
"Кто от этого выиграет? Скорее всего, Порошенко и его олигархи!", — написал Egoldr.
"Очевидно, что олигарх Порошенко хочет отвлечь от коррупционных дел. На Украине выборы президента и рейтинг Порошенко в настоящее время, согласно опросам, составляет едва ли пять процентов", — отметил Frank R. в комментариях под статьей газеты Die Welt.
"В марте выборы. У миллиардера, согласно опросам, девять процентов рейтинга. И с введением военного положения он укрепляется", — выразил мнение Rafael K.
"Украина намеренно нарушает границу России с помощью военных кораблей, сейчас продавливает военное положение, а одиозный пятипроцентный Порошенко теперь не должен являться на выборы весной следующего года, но виновата, конечно, Россия", — отметил Hans M.
В то же время некоторые читатели обвинили власти России и Украины в ведении "политических игр", от которых страдают обычные люди.
"Великие и могучие играют в свои сюрреалистичные игры. Население подстрекается дезинформацией и пропагандой к братоубийству. Как во всех войнах. "Маленькие люди" всегда становятся жертвами", — поделился мнением Martin B.
Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.
Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.
В результате против нарушителей было применено оружие. Все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.
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Комментарии135
Армия , Видео , В мире , Украина
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